İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teleferikle Uludağ'a çıkacaklara uyarı

Bursa Valiliği’nden yarın için yapılan fırtına uyarısının ardından kış ve doğa turizminin önemli merkezi Uludağ’a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

Bursa Valiliği'nden yarın için yapılan fırtına uyarısının ardından kış ve doğa turizminin önemli merkezi Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi. Saatte 140 kabin ile bin 500 yolcusunu zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle saat 16:00'e kadar açık olacaktır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.