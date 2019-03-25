İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teleferikle Uludağ'a çıkacaklara uyarı

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş., çalışma saatlerini güncelledi.


Bursa ile Uludağ arasında 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hatlarından birine sahip olan ve 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıyan Bursa Teleferik A.Ş'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; tesisimiz 25 Mart Pazartesi gününden itibaren 09.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.