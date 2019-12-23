İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teleferikle Uludağ'a çıkacaklara uyarı

Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor.

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine dün hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verilirken bugün içinde bir uyarı daha geldi.


Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00'da açılacaktır. Rüzgarın durumuna göre açılış saati değişiklik gösterebilir. Takipte kalın. " denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.