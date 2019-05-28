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Teleferikte bakım çalışmaları bitti, Uludağ'a seferler başladı

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferikle çıkacaklara müjdeli haber geldi.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara müjdeli haber geldi. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik, yaklaşık 3 hafta süren bakımın ardından seferlerine tekrar başladı.


Bursa Teleferik AŞ'den alınan bilgiye göre, “Bugünden itibaren tesisimiz tüm istasyonları ile hizmetinizde. 28 Mayıs itibariyle çalışma saatlerimiz 10:00-18:00 arasındadır" denildi.

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