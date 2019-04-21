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Teleferikte Nisan karı kuyruğu

Bursa’da Uludağ’a yağan kar yağışı kayak pistlerinin yeniden açılmasına sebep oldu.

Bursa'da Uludağ'a yağan kar yağışı kayak pistlerinin yeniden açılmasına sebep oldu. Pistlerin açıldığını duyan vatandaşlar ise teleferiğe akın etti. Nisan ayında kaymak isteyen vatandaşlar teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu.


Bursa'da dün Uludağ'da etkisini gösteren kar yağışı turizme yaradı. Kayak pistlerinin açıldığını duyan yerli ve yabancı çok sayıda turist Uludağ'a akın etti. Nisan ayında kayak keyfi yapmak isteyen Bursalılar da soluğu Uludağ'da aldı. Uludağ'a gitmek isteyen vatandaşlar teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da pistler yeniden şenlendi.

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