Telefon bayindeki cinayetin gizli tanığı dinlenecek

Bursa'da, telefon bayinde Murat Yenikapı ve ağabeyi Abdullah Yenikapı'yı öldürüp, Abdurrahman Yenikapı'yı da yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Nedim Vural B., hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin duruşmada izlenmesine ve sanığın talebi üzerine gizli bir tanığın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bursa'da 1 Haziran 2018'de, Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydanındaki telefon bayisinde eski ortaklar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Nedim Vural B. (42), tabancayla Murat Yenikapı (43), ağabeyi Abdullah Yenikapı (53) ve oğlu Abdurrahman Yenikapı'yı (24) vurdu. Murat Yenikapı, olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Abdurrahman Yenikapı ile kardeşi Abdullah Yenikapı, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Yenikapı, 10 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nedim Vural B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında, 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Nedim Vural B.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Nedim Vural B., Bursa H Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada sanık Nedim Vural B., savunmasında "Olay günü, iş yerini kapatacağımı yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı'ya söyledim. Abdurrahman da hemen cep telefonuyla babasını ve amcasını aradı. Dışarı baktığımda, hızlı bir şekilde iş yerine doğru geldiklerini gördüm. Hemen alt kata inip, silahımın ağzına mermi verdim. Yeniden üst kata çıktım. Abdullah ile Murat, beni dışarıya çıkarmak istedi. Alt kata inmeyi teklif ettim. Yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı'ya da bizimle gelmesini söyledim. Birlikte alt kata inerken, Abdullah gülerek, 'Seninle mi uğraşacağız' dedi. Bunun üzerine elimdeki silahı çıkarıp, duvara ateş ettim. Murat'ın ayağına doğru ateş ettim. Murat üzerime çullanıp, beni yere düşürdü. Abdullah kulağımı, Murat da kolumu ısırdı. Onlar beni bıraksın diyerek, canımı kurtarmak için, şarjörümdeki 13 mermiyi boşalttım. Onları vurduktan sonra iş yerimin önündeki tabureye oturup, polisi bekledim." ifadelerini kullandı.

Nedim Vural B., bir tanığının bulunduğunu, ancak duruşma sırasında ismini karşı tarafın bilmemesi gerektiğini söyledi. Mahkeme heyeti başkanı, tanık ismini avukatın aracılığıyla bildirmesini veya ocak ayında yapılacak duruşma günü hazır edilmesini istedi. Sanık avukatı, olay yerinde elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinin duruşma salonunda izlenmesini talep etti.

Mahkeme, talebi kabul ederek, güvenlik kamerası görüntülerini bir sonraki celsede izlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ocak ayına erteledi.