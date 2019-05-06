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Telefon hırsızları adliyeye sevk edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde beyaz eşya mağazasından 45 adet cep telefonu çalarak kayıplara karışan ve İstanbul’da yakalanarak İnegöl’e getirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beyaz eşya mağazasından 45 adet cep telefonu çalarak kayıplara karışan ve İstanbul'da yakalanarak İnegöl'e getirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Geçtiğimiz günlerde İnegöl'de faaliyet gösteren beyaz eşya mağazasına giren hırsızlar, gözlerine kestirdiği 45 adet cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından emniyet ekipleri telefonları çalan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler şahısların kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'a gittiklerini belirledi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle ortaklaşa şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Murat A. Salar M. Tahsin A. ve Şirvan A. emniyet ekipleri tarafından İnegöl'e getirildi.



Şahısların hırsızlık için İstanbul'dan İnegöl'e geldikleri öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli polis tarafından adliyeye sevk edildi.

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