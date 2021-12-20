Telefon ve elektrik tellerini kesen hırsızlar jandarmaya yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde enerji ve telefon hatlarının kablolarını kesen 3 kişiden ikisi suçüstü yakalandı. 795 metre kablo ele geçirildi.

Mahalle muhtarının gece saatlerinde yaptığı ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Şerefiye Mahallesi yolu üzerinde yaklaşık 150 metre telefon kablosu tespit etti. Kabloların götürülmek üzere kesilmiş olduğu, belli kısmının ise direklerden aşağı doğru sarkmış olduğunu gören ekipler, olay yerinde 1 kablo kesme makası buldu. Hırsızlık şüphelisi şahısları yakalamak için bölgede araştırma yapan ekipler, park halindeki 16 P 1077 araçta oturan O.A'yı (21) gördü. Şahıs ilk ifadesinde, zeytinliğin içerisine 2 kişi bıraktığını ve işlerinin bitmesinden sonra alacağını, kendisinin sadece şoför olduğunu söyledi. O.A.'nın gösterdiği bölgede T.Ö. (39) ile karşılaşan ekipler, M.K. (45) adında üçüncü bir kişinin daha olduğunu, asıl suçlunun o olduğunu belirledi. Kendisinin boya işleri yapmak için yardıma çağırıldığını söyleyen T.Ö., M.K.'nin kabloları kesmeye başlamasıyla olay yerinden ayrıldığını aktardı. Jandarma ekipleri suçüstü yakaladıkları 2 şahsı gözaltına aldı.

Olay yerinden kaçan M.K.'nin 4 farklı hırsızlık sabıkası olduğu tespit edildi. M.K.'yi yakalamak için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan O.A. ve T.Ö. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 795 metre telefon kablosu ise kurum yetkililerine teslim edildi.