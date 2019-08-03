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Telefon ve internet bağımlığına dikkat çeken video büyük ilgi gördü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir vatandaşın telefon ve internet bağımlığına dikkat çeken videosu büyük beğeni topladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaşın telefon ve internet bağımlığına dikkat çeken videosu büyük beğeni topladı.


Mobilya işiyle uğrayan İsmail Arslan, boş vakitlerinde çektiği videolarla gündem olmaya devam ediyor. Arslan, telefon ve internet bağımlığına dikkat çekmek için bir video hazırladı. Yapılan videoda önemli mesajlar veren İsmail Arslan, kanayan bir yaraya parmak bastı. Oldukça ilgi geçen video beğeniyle izlendi.

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