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Telefonu bırakıp kitap okuyana, okuduğu kitap hediye

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Günleri Fuarının okuma bölümünde, telefonunu görevlilere teslim ederek 45 dakika kitap okuyanlara okudukları kitap hediye edildi.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Günleri Fuarının okuma bölümünde, telefonunu görevlilere teslim ederek 45 dakika kitap okuyanlara okudukları kitap hediye edildi.


Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İnegöl Belediyesi Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor. 13 Şubat'ta açılan ve 23 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek fuarda 124 yayınevi, 100 yazar ve 1 milyonu aşkın kitap İnegöllülerle buluştu. Yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günlerinin de yer aldığı fuarda, farklı etkinliklere de imza atılıyor.


Teknolojinin gelişimiyle özellikle yeni neslin teknoloji bağımlılığı artarken, İnegöl Belediyesi bu duruma dikkat çekmek için 'telefona 45 dakika ara' etkinliği düzenledi. Fuar alanında oluşturulan kitap okuma bölümünde telefonunu görevlilere teslim ederek 45 dakika kitap okuyanlara, okudukları kitap hediye ediliyor. Aynı zamanda okumaya özendirilip daha fazla kitap okunmasına teşvik ediliyor.

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