Telefonu bırakıp kitap okuyana okudukları kitap hediye

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Günleri Fuarının okuma bölümünde, telefonunu görevlilere teslim ederek 45 dakika kitap okuyanlara okudukları kitap hediye ediliyor. Etkinliğe bugün Belediye Başkanı Alper Taban da katılarak öğrencilerle birlikte 45 dakika kitap okudu.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İnegöl Belediyesi Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor. 13 Şubat'ta açılan ve 23 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek fuarda 124 yayınevi, 100 yazar ve 1 milyonu aşkın kitap İnegöllülerle buluştu. Yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günlerinin de yer aldığı fuarda, farklı etkinliklere de imza atılıyor. Teknolojinin gelişimiyle özellikle yeni neslin teknoloji bağımlılığı artarken, İnegöl Belediyesi bu duruma dikkat çekmek için “telefona 45 dakika ara” etkinliği düzenledi. Fuar alanında oluşturulan kitap okuma bölümünde telefonunu görevlilere teslim ederek 45 dakika kitap okuyanlara, okudukları kitap hediye ediliyor. 4. Kitap Günleri Fuarının en çok dikkat çeken etkinliklerinden biri olan telefona 45 dakika ara etkinliği ile telefon ve sosyal medya bağımlılığına vurgu yapılıyor. Aynı zamanda okumaya özendirilip daha fazla kitap okunmasına teşvik ediliyor.

Kitap okuma etkinliğine bugün Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Taban, öğrencilerle beraber 45 dakika boyunca kitap okuyarak farkındalık etkinliğine destek verdi. Taban, “Bugün kitap fuarımızda telefona, tablete, her türlü teknolojik alete 45 dakika ara dedik. Turgutalp Anadolu Lisesinin öğrencileriyle özellikle ben de etkinliğe katılmak istedim. Çok teşekkür ediyorum bu farkındalık desteklerinden dolayı. Bildiğiniz gibi Kitap Günlerimiz başladı. 23 Şubat'a kadar hem fuarımız hem de bu etkinliğimiz devam edecek. Kitap şuurunun arttırılabilmesi adına ciddi bir gayretimiz var. Ancak tabi bunu yaparken aslında vaktimizi ve zamanımızı alan, bizleri oyalayan diğer unsurlardan da uzaklaşmayı hedefliyoruz. Bunlardan bir tanesi internet, bir tanesi sosyal medya, telefonlar, bilgisayarlar Bunları tamamen reddetmiyoruz ama bizim irademiz doğrultusunda kullanabildiğimizi diğer insanlara da gösterebilmek adına böyle bir eylemde bulunmuş olduk. Ben de öğrencilerimizle birlikte Rasim Özdenören hocamızın Müslümanca Yaşamak isimli kitabını okuma fırsatı buldum” dedi.