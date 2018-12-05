Televizyon hırsızı kıskıvrak yakalandı

Mudanya'da iş yerlerinden televizyon çalan 18 yaşındaki hırsız F.Y., Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Mudanya'daki iş yerlerinden televizyonları çalınan esnafın şikayeti üzerine harekete geçen Mudanya polisi, MOBESE görüntülerinden yola çıkarak yaptığı takip sonucu 18 yaşındaki F.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulama sonrası suçunu itiraf eden televizyon hırsızı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.