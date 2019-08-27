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Tellere takılan kumru kurtarıldı

Bursa’da elektrik tellerine takılan kumruyu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kumruyu kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

Bursa'da elektrik tellerine takılan kumruyu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kumruyu kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.


Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesinde gece saatlerinde aydınlatma direğinin tellerine kumru takıldı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu UEDAS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kumruyu kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, sepetli vinçle elektrik direğine çıkarak kumruya ulaştı. Kumru daha sonra takıldığı tellerden kurtardı. Kumru tekrar özgürlüğüne kavuşurken, vatandaşlar kısa sürede olay yerine gelerek kumruyu kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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