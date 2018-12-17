“Temiz bir İnegöl için ben de varım” kampanyası

İnegöl Belediyesi, “Temiz bir İnegöl için ben de varım” sloganıyla seferberlik başlattı.

Belediyenin temizlik maskotu Pırıl'ın da katıldığı programda, vatandaşlara çay ve tatlı ikramları yapıldı. Belediye önündeki parkta vatandaşlar fotoğraf çektirerek projeye destek oldu.

Belediye Başkanı Alper Taban, 11.30'da faaliyet alanını ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Taban, “Göreve geldiğimiz günden beri üzerinde hassasiyetle çalıştığımız temizlik hususunu bir adım daha ileriye taşıdık. Bu mücadelemizden hiçbir zaman pes etmeyeceğimizi de bir kez daha ifâde ediyorum. Bu minvâlde yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bugün de vatandaşlarımıza ‘Temizlik için ben de varım' dedirtmek istiyoruz. Arkadaşlarımız bunlarla ilgili bir dizi çalışmalar hazırladı. Burada temizlikle ilgili bazı broşürleri vatandaşlarımıza okutmak istiyoruz, yine onlara mikrofon uzatarak temizlikle ilgili görüşlerini alacağız. Arzumuz temiz toplum ve temiz çevre. Temiz toplum olursa temiz çevreyi de hayata geçirmiş olacağız. Her zaman söylediğimiz, toplumumuzdaki vatandaşlarımız gerçekten pırıl pırıl insanlardan müteşekkil. Sadece farkında olmayarak kirleten insanlar olduğumuzu görüyorum. Biz bu vatandaşlarımızın kulağına şunu fısıldayacağız: Kirlettiğimizin farkında mıyız? Lütfen kirletmeyelim ve şehrimizi de ülkemizi de en temiz şehir haline dönüştürelim!. Temiz şehir unvânını alabilmek için de bunun mücadelesini veriyoruz. Bu şehir her yönüyle parmakla gösterilsin istiyoruz” ifadelerinde bulundu.