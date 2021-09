Temiz çevre için çöp topladılar

Otosansit Doğa Parkı ve Atatürk Kent Ormanı'nda toplanan yüzlerce gönüllü, daha temiz bir çevre için harekete geçti. Bursa'nın daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir şehir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde dünyanın en büyük çevre koruma kuruluşu olan ‘Let's Do It! World NGO' ile işbirliği yaparak Bursa'nın farklı noktalarından temizlik çalışması yaptı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan çevre temizleme hareketine, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, Mahalle Gönüllüleri, Bursa Kent Konseyi gönüllüleri ve ‘Let's Do It! World NGO' Bursa temsilcilik üyeleri katkı sundu. Otosansit Doğa Parkı ve Atatürk Kent Ormanı'nda buluşan yüzlerce gönüllü, etrafa gelişi güzel atılan çöpleri tek tek topladı. Daha sonra toplanan çöpleri ayrıştıran gönüllüler, daha temiz bir çevre için herkesi duyarlı olmaya davet etti. Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, gelecek nesillere temiz çevre ve sağlıklı bir doğa bırakmak amacıyla güne güzel bir çalışmayla başladıklarını söyledi. Etkinliğe katılan tüm gönüllüleri tebrik eden Kılıç, “Çevreden en yüksek şekilde istifade etmek insanın en doğal hakkı. Ama istifade ederken kirletmemeliyiz. Çevreyle barışık bir şekilde hareket etmeliyiz. Bu bilinçle çevreyi temizliyoruz. Çevre bizim. Çevreyi yarınlar için korumalıyız” dedi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, çevre temizleme hareketine katılan herkese teşekkür etti. Dünya Çevre Günü'nde gönüllülerle birlikte doğayı temizlediklerini anlatan Yıldız, “1600'ün üzerinde Mahalle Gönüllümüz var. Çevre faaliyetlerinden sokak hayvanlarının bakımına kadar birçok konuda yer alıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu. ‘Let's Do It! Bursa İl Temsilcisi Şahadet Esra Meşe ise, gönüllülerle beraber daha temiz bir dünya için harekete geçtiklerini belirtti. Sıfır atıkla yaşam modelini önemsediklerini anlatan Meşe, bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. ‘Let's Do It! Saha Sorumlusu Eda Duru, etkinlikle çöp toplamaktan ziyade temiz bir geleceğin adımlarını atmayı amaçladıklarını söyledi. Çevrenin ve dünyanın insanoğlunun evi olduğunu söyleyen Duru, tüm insanlara evlerini temiz tutarak korumaya davet etti.