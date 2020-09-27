Temiz çevre için pedal çevirdiler

'si düzenlenen Geleneksel Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu, “Temiz ve yaşanabilir çevre” temasıyla gerçekleştirildi. Pandemi önlemleri nedeniyle katılımın 100 bisikletçi ile sınırlandırıldığı etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mudanya Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Tophane Rotary Kulübü'nün organizasyonu ile düzenlenen Geleneksel Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu, bu yıl pandemi önlemleri altında gerçekleşti. 100 katılımcı sınırlaması ile Tophane Mahallesi'ndeki Saltanat Kapısı'ndan başlayan bisiklet turuna Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in katılımıyla start verildi. Bu yılki etkinliğin teması ise “Temiz ve yaşanabilir çevre” olarak belirlendi. Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Tutal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve Genel Sekreter Emre Karagöz'ün de katıldığı turun başlangıcında konuşan Tophane Rotary Kulübü 2020-2021 Dönemi Başkanı Dinçer Tomruk, bu yılki turun 2010 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Rotaryen Hakan Özdündar ve eşi Nuray Özdündar anısına düzenlendiğini söyledi. Tomruk, 2020-2021 dönemi içinde özellikle temiz ve yaşanabilir çevre için proje ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise tura başlamadan önce yaptığı açıklamada Nilüfer Belediyesi olarak bisiklet kullanımını arttırmak amacıyla her geçen yıl ilçedeki bisiklet yollarını arttırdıklarını hatırlattı. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Erdem, “Bildiğiniz gibi en çevreci ve en sağlıklı ulaşım aracı kuşkusuz bisiklet. Nilüfer Belediyesi olarak, bisikletin, daha çok kişi tarafından kullanılması için çaba gösteriyoruz. 161 kilometreye varan bisiklet yoluna sahibiz. Daha sağlıklı ve kolay ulaşım sağlamak için Nilespit projemizle insanları bisiklete teşvik ediyoruz. Bugün de her yıl olduğu gibi Tophaneden Mudanya'ya Bisiklet Turu'na katılarak bisiklet kullanımının yaygınlaşması için yapılan bu çalışmaya destek veriyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve katılımcılar, “12. Geleneksel Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu” için pedal çevirdi. Tophane'deki Saltanat Kapısı önünden çıkış yapan bisiklet sevdalılarının katılımıyla başlayan tur, FSM Caddesi'nde devam etti ve Mudanya Mütareke Meydanı'nda son buldu.