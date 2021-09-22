Temiz enerjide Bursa "rüzgârı"

İğrek Makina Grubu, yenilenebilir rüzgâr enerji üretimi alanındaki Türkiye'de 1,5 MW'lık yerli direkt tahrikli rüzgâr jeneratörünün üretimini tamamlayarak ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank için döndürdü.

Bursa'da makine ve metalürji sektörünün önde gelen firmalarından olan firma, bu sektörün de önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Türkiye'de 1,5 MW'lık yerli üretim direkt tahrikli rüzgâr enerjisi jeneratörünün üretimini tamamlayarak ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da iştirâkiyle döndüren İğrek Makina, ülkemizde her geçen gün gelişen rüzgâr türbini üretimi sektörünün lider üreticisi olmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ilk rüzgâr türbini olan MILRES projesinin konsorsiyum üyesi ve tedarikçisi olan firma, uzun süredir beraber çalıştığı yabancı bir şirketin 5,0 MW'a kadar rüzgâr enerjisi tesislerinin teknolojisini satın aldı. Bunun için 350 kişinin istihdam edildiği Almanya'daki 200 ton parça/adet dökebilecek dökümhane ve çelik tesislerini söküp Bursa OSB'deki fabrikasına getiren firma, 55 bin metrekarelik bu dökümhanesine ilaveten 30 milyon euroluk bir yatırımla Mustafakemalpaşa'da 122 binmetrekare alana sahip entegre tesis inşaatına da başladı. Firma, 2022 yılının ikinci çeyreğinde montaj çalışmalarını bitirecek.

Avrupa'ya Hub, Carrier, Mainframe, Shaft gibi rüzgâr türbini ana parçalarını döküp işleyebilen, rüzgâr türbinlerine yönelik döküm parça üretimi ve işlemesinde de ehil olduklarına işaret eden Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek, şunları söyledi:

“1946'dan bu yana döküm ve talaşlı imalat hizmetleri veren bir aile şirketi olarak her yıl 30 bin ton metal eriten metalürji tesisiyiz. 1500 kilovatlık rüzgâr enerjisi jeneratörü ürettik. Son 5 senedir Avrupalılar ile onların teknolojisini, bizim tesisimizle birleştirdik ve jenaratörü elektrik üretir hâle getirdik. Biz olarak rüzgâr enerjisi markası olarak piyasaya çıkıyoruz. Lisansımız var. Sertifikamızı da Alman TÜV ile yapıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey'e de fabrikamızı ziyaretinde 1500 kilowattlık rüzgâr enerjisinin 38 tonluk jeneratörünü içeriden verilen bir enerji ile tahrik ederek döndürdük. Yeni tesislerimizde 500 kilovattan 5000 kilovata kadar onshore ve offshore yerli rüzgâr parkları anahtar teslim üretilecektir. Yerli rüzgâr markası olmanın gururunu yaşıyoruz.”