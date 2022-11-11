Bursa'da Özhan Marketler Zinciri, odağında bakıma muhtaç yaşlıların olduğu yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 'Temiz evler, mutlu büyükler' adlı projeyle huzur evlerindeki değerli büyüklerin hijyen ihtiyaçlarının karşılandı.

Gerçekleştirdiği projelerle hayata dokunan mağazalar zinciri, bu defa ihtiyaç sahibi büyüklerimiz için harekete geçti. 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan mağazalardan yapılan temizlik ürünleri alışverişleri huzurevlerindeki büyüklerimiz için bağışa dönüştü. Tüm Özhan mağazalarında geçerli olan kampanyayla birlikte ihtiyaç sahibi onlarca yaşlı insana ulaşmak hedefleniyor. Marketler zincirinin her daim destek verdiği büyüklerin yardımına, müşteriler de kayıtsız kalmıyor. Her projede olduğu gibi ‘Temiz Evler Mutlu Büyükler' projesinde de Bursalılar, temizlik ürünlerinden alarak desteklerini sürdürdü.

Mağazalar Grup Müdürü Ahmet Bircan, "Büyüklerimize fayda sağlayacak işler yapmak bizi mutlu ediyor. Huzurevlerinde misafir edilen büyüklerimizi mutlu etmek ve onlara destek olmak adına bu projeyi oluşturduk" dedi.

Mağazalar Grup Müdürü Erkan Türkkan, "Bursalılar mağazalarımızdan satın aldıkları her temizlik ürünüyle birlikte projemize destek verdi. Sosyal sorumluluk projemize yoğun ilgili gösteren duyarlı tüm müşterilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özhan Mağaza Personelinin projede üstlendiği duyarlılık, satış desteğinde gösterdikleri performansları ile sosyal sorumluluk projesine yoğun destekleri oluştu. Mağazalar arası düzenlenen en iyi teşhir yarışmaları ile Geçit, Akpınar, Ertuğrul, Mudanya, Tirilye, Kumla Şubeleri dereceye girerken, şubeler arasında birbirinden renkli ve etkileyici görsel teşhirler hazırlanarak mağaza gelen müşterilerden alkışlar ve övgüler aldı" şeklinde konuştu.