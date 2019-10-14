Temizlik için tırmandılar

“Şimdi tırmanış zamanı değil temizlik zamanı” diyerek yola çıkan Niğdeli dağcı Yusuf Biltekin'in birçok vilayetteki arkadaşlarıyla irtibata geçerek başlattığı projede, İzmir'den Van'a, Kahramanmaraş'tan İstanbul'a kadar çeşitli yerlerde çevre temizliği yapıldı.

Bursa'da dağcılar Uludağ Milli Parkı'nda sarp ve engebeli arazide gönüllü çevre temizliği yaptı. BUDAK, Demirtaş Dağcılık ve Spor Kulübü, BAKUT ve Çevrem Dernek üyelerinden oluşan 24 kişilik ekip yürüyüş güzergahları, orman içi ve dere yataklarında engebeli arazide çevre temizliği yaptı. Dağcılar Çobankaya ve civarında yaptığı temizlikte piknikçilerin ve kampçıların bıraktıkları çöpleri topladı.

Kısa zamanda onlarca çöp toplayan ekip adına konuşan Korkut Güven, "Antalya, Kahramanmaraş, Kayseri, Aksaray, Bartın, Niğde, İstanbul başta olmak yaklaşık 25 ilde temizlik yapıldı. Bursa'da bu görevi biz üstümüze aldık. Temennimiz piknikçilerin daha hassas olması. Gelecek nesillere daha temiz bir Uludağ bırakmalıyız" dedi.