Temizlik işçisinin borcu kapatıldı

Bursa'da çalışırken yolda bulduğu 110 bin TL'yi polise teslim eden temizlik işçisi Habip Çaylı'nın bankalara olan kredi borcu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın teşebbüsüyle kapatıldı.

Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 57 yaşındaki Habip Çaylı, geçtiğimiz günlerde Kükürtlü Caddesi üzerinde temizlik yaparken çöp konteynırlarının yakınında poşet içinde destelerce para bulmuştu. Hiç tereddüt etmeden 110 bin TL'yi en yakın polis merkezine teslim eden Çaylı, bütün Türkiye'nin gönlünü fethetti. Paranın sahibinin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, iki farklı bankaya yaklaşık 35 bin TL borcu bulunan temizlik işçisi Habip Çaylı için ünlü sanatçılar Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli yardım sözü verdi. Ünlü sanatçıların yanı sıra birçok kesimden yardım talebi gelen belediye işçisinin borçlarının Hz. Hatice Vakfı tarafından kapatıldığı ortaya çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın girişimleriyle Habip Çaylı ile irtibata geçtiklerini belirten Hz. Hatice Vakfı Başkanı Alpay Tarhan, temizlik işçisi Habip Çaylı'ya herkes örnek olan dürüst davranışından dolayı yardımcı olduklarını ifade etti. Hz. Hatice Vakfı'nın bir kadın hareketi olduğunu kaydeden Tarhan, "Fakat, bu iş cinsiyet meselesi değil, bir duruş meselesidir. Biz de vakıf olarak, sadece kadın davasında değil, adaletin, doğruluğun ve dürüstlüğün yanındayız. Temizlik görevlisi kardeşimizin, dürüstlüğü, adaleti ve fazileti karşısında kayıtsız kalamadık. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a ulaşarak Habip Çaylı kardeşimizin borcunu ödeyerek bir nebze yardımcı olmak istediğimizi ilettik. Kötülerin değil, iyilerin örnek olduğunu görmek mutluluk verici bir durum. Bu faziletli davranışından dolayı Habip Çaylı'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.