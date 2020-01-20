Temizlik ürünleri bir tıkla kapınızda

Bursa'da kurulan ‘Alodeterjan' internet sitesi ile Türkiye'nin bütün temizlik ürünleri bir tıklama ile kapılara gidiyor.

Bursa'dan Türkiye'nin her yerine hizmet veren İnokscelan şirketi tarafından kurulan ‘Alodeterjan' internet sitesi temizlik ürünlerini kapınıza yolluyor. Mutfak başta olmak üzere çamaşır, araç, sanayi ürünleri, kişisel bakım gibi temizlik ürünlerini ister kredi kartı ile ister kapıda ödeme ile müşterilerine ulaştırıyor.

Alodeterjan kurucusu Ümit Vardar, teknolojinin geliştiği bir ortamda insanların ihtiyaçlarını daha çabuk karşılamaları maksadıyla bu siteyi kurduklarını ifade ederek, “İnsanların ihtiyaçlarını daha çabuk giderebilmesi ve bizim insanlara daha çabuk ulaşabilmemiz için bir çare bulmak istedik. Diğer sektörlerde olduğu gibi biz de e- ticaret portalı oluşturduk. İnternet sitesinin yanı sıra mobil uygulamalarını da geliştirdik. Bir restoran müşterisi ihtiyacı olan temizlik ürünlerini cep telefonundan sipariş verebiliyor ya da bir ev kullanıcısı evinde bir lekeyi gidermek için leke çözücüye ihtiyacı olabiliyor. Bunu yine internetten ya da telefonundan bize sipariş ederek 2 gün içinde eline ulaştırmak üzeri bir sistem kurduk. Bu siteyi sadece deterjan satışı olarak düşünmek doğru değil. Tuvalet kağıdından peçetesine kadar ihtiyaç duyulan bütün temizlik malzemelerini bulunduruyoruz. Sadece İnoksclean olarak değil, başka firmaların ürünlerini de sistem içine katarak Türkiye'deki en büyük endüstriyel ve ev temizlik portalı olma yolunda ilerliyoruz. Türkiye'nin her yerine bir telefon ya da bir tık kadar yakınız. PTT kargo ile anlaşmamız var. Kapıda ödeme kolaylığımız var. İnsanlar bu dönemde kredi kartı bilgilerini paylaşmak istemiyebilirler” dedi.