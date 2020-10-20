Temizlik ve dezenfeksiyonda durmak yok

Pandemi sürecinin en başından itibaren salgına karşı topyekûn mücadele ederek tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi, sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteriyor. Virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için teyakkuz halinde olan belediye ekipleri, ilçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, son 1 haftada toplam 61 meydan, 91 cadde ve sokak, 440 kamu binası ile 14 bin 400 konteyner ilâçladı.

Belediye ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında okul, eczahane, sağlık ocağı, pazar alanları, kültür merkezleri, kütüphaneler, camiler, semt merkezleri ile spor tesislerinde de dezenfekte çalışmalarına devam etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, salgından tamamen kurtulana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.