Temizlik yaparken sağlığınızdan olmayın

Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Müge Çoban, eldivenin dikkatli kullanılması gerektiği uyarısında bulundu.

El egzamalarının, kışın özellikle dermatoloji polikliniklerinde sıklıkla rastlanan cilt hastalıklarından biri olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Müge Çoban, “El egzamalarını iki gruba ayırıyoruz. Biri dış faktörlerin dahil olduğu özellikle deterjan, sabun, temizleyici maddeler, yağ çözücüler, çamaşır suları gibi kimyasallarla çok uğraşan ev hanımlarında oldukça sık gördüğümüz irritan dermatitler. Bunlar genelde parmak uçlarında soyulma, kızarma, hassasiyet veya parmak ucu çizgilerinin kaybı şeklinde ortaya çıkan dermatitlerdir. Tabi irritan dermatitleri sadece ev hanımları değil bu irritan dediğimiz tahriş edici maddelerle uğraşan bütün meslek gruplarında görebiliyoruz. Mesela inşaat işçilerinde bu şekilde böyle yoğun tahriş edici bir takım kimyasallarla uğraşan meslek grupların da irritan dermatitlere sıklıkla rastlamaktayız. Bir de alerjik dermatit dediğimiz başka bir gruptan hastalarımız oluyor. Bu alerjik dermatitler genelde düşük yoğunlukta bir duyarlanma sonucu zaman içinde gelişiyor. İrritan dermatitler birden başlayabilir fakat alerjik dermatitler birden ortaya çıkmayabilir. Bunların gelişmesi zaman alır. Bazen 2-3 gün, bazen 1 hafta, bazen 10 gün, bazen birkaç sene bu alerjik solüsyonlarla karşılaştığımız halde bir süre sonra gelişebilir. Alerjik dermatitler, herkeste olmaz. Özellikle alerjik duyarlılığı olan kişilerde, kuru ciltli ve alerjik bünyeli kişilerde daha sık gelişir” dedi.

Tedavide öncelikle irritan ve alerjik maddelerle temasın engellenmesi gerektiği uyarısında bulunan Dr. Müge Çoban, tedavi için şunları önerdi:

"İrritan maddelere karşı özellikle egzama eldiveni dediğimiz eldivenler mevcut. Onlardan kullanabiliriz. Temas sırasında ev hanımları olsun, irritan maddelerle temas eden diğer meslek grupları olsun mutlaka bu eldivenleri giymeleri gerekiyor. Bunları eczanelerden temin edebilirler. Ayrıca iş yaparken iş eldivenin içine pamuk astarlı bir eldiven giymelerini tavsiye ediyoruz. Bu eldivenleri bile 15-20 dakikadan fazla kullanmayacağız. Hemen çıkarıp ellerimizi güzelce yıkayıp, durulamalı ve nemlendirmemiz gerekiyor. Alerjik dermatitlerde ise deri yama testleri yapılıyor. Sırta yapıştırılan bantlara bu alerjen solüsyonlar damlatılıp uygulanıyor. Sırta yapıştırılıp 2 gün bekletiliyor. Sonrasında açılıyor ve kabuklanan egzamaya benzer bir egzama gelişmiş oluyor maddelerin olduğu yerde. Ardından hastamıza neye bağlı alerjik rahatsızlığı olduğunu söyleyebiliyoruz."