Tenisin nabzı Bursa'da atacak

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye’nin farklı illerinden tenisçileri ‘Büyükşehir Belediyesi Büyükler Hafta Sonu Turnuvası’nda buluşturuyor.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye'nin farklı illerinden tenisçileri ‘Büyükşehir Belediyesi Büyükler Hafta Sonu Turnuvası'nda buluşturuyor.
12 ay boyunca farklı yaş gruplarında turnuvalar düzenleyerek Bursa'yı ‘tenisin merkezi' haline getiren Büyükşehir Belediyesi, 2-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyükler Hafta sonu Turnuvası ile tenis tutkunlarını Bursa'da buluşturacak. Hüdavendigar Kent Parkı, Mihraplı Tenis Kortlarında 9 farklı kortta yapılacak turnuvaya, başta Bursa, İstanbul, İzmir olmak üzere farklı illerden 130 sporcu katılacak. Dereceye girenler madalya ve kupa ile ödüllendirilecek.