Tepeli pelikanlar Bursa'da

Yaklaşan kış mevsimi öncesi göçmen kuşlar kışı geçirecekleri alanlardaki yerini almaya başlarken, yaz göçmenleri ise çoktan Türkiye'yi terk etti. Kışı Türkiye'de geçiren tepeli pelikanlar görüntülendi.

Türkiye'den görülen üç pelikan türünden olan tepeli pelikanlar yaz-kış Türkiye'de görülen büyük su kuşları arasında yer alıyor. Bu kuşlar için özellikle Gediz Deltası ile Manyas Kuş Gölü önemli bir üreme alanı olurken, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in önceki gün Bursa Karacabey Kocaçay Deltasında çektiği tepeli pelikan fotoğrafı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Tüydeş sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'Geceyi geçirecekleri tüneklere konan tepeli pelikanlar ve üstlerinde akşam güneşinin rengi' notuyla paylaştığı fotoğraf pek çok kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Sosyal medyada her fırsatta bataklıkların, bozkırların da en az ormanlar kadar önemli ve canlı çeşitliliğine ev sahipliği yaptığını belirten Tüydeş, bu fotoğrafın da bataklıkta çekildiğini sözlerine ekledi.