TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, Fırat'ın Doğusunda 70-90 bin civarında militana ulaşan terör örgütü YPG, önemli bir terörizme unsur olarak istikrarsızlık kaynağı olabilir. Türkiye operasyonu yapmak zorunda" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın İstanbul-İzmir Otoyolunun açılışında yaptığı konuşmayı Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım değerlendirdi.

"Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, 'Afrin'e girmeyin' diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz açıklamasını değerlendiren TÜRKİYE Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, " CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan,Türkiye'nin bekası için her türlü mücadeleyi veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri harekat işareti verdiği Fırat Nehri'nin doğusu,Türkiye-Suriyesınırının 480 kilometresi demek. Sınırın Türkiye tarafındaŞanlıurfa, Mardin veŞırnakilleri yer alıyor. Suriye topraklarının üçte biri Fırat'ın batısı hariç, nehrin doğusu ileIraksınırı arasındaki hattan güneye doğru derinleşen alan 45 bin kilometre karenin üzerinde. Bu alan tüm Suriye topraklarının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Afrin'de operasyon sahası yaklaşık 2 bin kilometrekareydi. Bu kez saha çok büyük ama yerleşim yerleri dışında dağlık arazi bölümü az" şeklinde konuştu.

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, "PKKterör örgütünün Suriye koluYPG, bölgede Amerikan'ın desteğiyle yayıldı. Ekim 2014'ten bu yana ABD Fırat'ın doğusunda terör örgütüne, diğer bir terör örgütüDEAŞ'a karşı mücadelesini gerekçe göstererek hava saldırılarıyla yoğun destek ve silah yardımı yapıyor. Fırat Nehri'nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Ayn El Arab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor. Bu kuşakta nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini halen Araplar oluşturuyor. Ancak bölgenin nüfus yapısı zorla değiştiriliyor. Terör örgütü bugüne kadar 1 milyon 700 bin kişiyi göçe zorladı. Örgüt, devletleşme sürecinde bölgeyi daha kolay kontrol edebilmeyi amaçlıyor. ABD'nin terör örgütüne desteği sürüyor. Bölgede 22 ABD askeri üssü var. Son olarak ABD Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü için kurulan 35-40 bin kişilik kuvvetin yüzde 20'sinin eğitimini tamamladıklarını duyurmuştu. Kurulan gözlem noktaları da Türkiye'nin tepkisini çekmişti" diye konuştu.

Türkiye'nin Washington'dan artık somut yanıtlar beklediğini işareteden Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yaptığı konuşmalardan da anlaşılabileceği gibi Türkiye'nin operasyon ile ilgili gecikmeye tahammülü olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağı ve kendi bölgesel güvenliğini koruyacağı açık ve nettir.Türkiye ABD ve Rusya ile ilişkilerinde Suriye konusundaki müzakerelerden de olumlu sonuç alınmasını hedefliyor. Ayrıca bölgesel strateji açısından ülkeler ile “İkili ilişkilere zarar verilmemesi stratejik ortak olarak hakkımız” ifadesi kullandı. Türkiye'nin S-400 alımı, 12 Temmuz 2019 tarihinde S-400'lere ait parçaların yer aldığı ilk uçağın Mürted Hava Üssü'ne inmesiyle somutlaşmış ve Ankara'nın Washington'dan gelen baskılara boyun eğmediği net bir biçimde görülmüştür. Aynı şekilde Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon içinde Türkiye'nin boyun eğmeyeceğinin altını çizdi.