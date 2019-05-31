"TEPSAM Başkanı Yıldırım: "Yargı reformu savcılık makamını güçlendiren doğru bir sistemi içeriyor''

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili olarak açıklama yapan Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Hukuk ve İnsan Hakları Koordinatörlüğü yöneticileri, "Belge 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritasını içeriyor" dediler.

TEPSAM tarafından yapılan açıklamada "Yargı reformu belgesi vatandaşlarımızın hukuk sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır" denildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Yeni hukuk sistemi savcılık makamını güçlendiren bir sistem olacak. Hakim ve savcıların terfi ve nakil işlemlerinde de liyakata dayalı bir sistemin olacak. Düzenleme coğrafi teminat verilen doğru bir sistemi içermektedir. Yargı reformu ile İstinaf Mahkemeleri güçlenecek, uzlaşmaya dayalı uygulamalar artacaktır. Düzenleme ile CMK'da bazı değişiklikler yapılıp savcı ve avukatlara ilişkin önemli demokratik adımlar atılacak, savunmanın gücü artacak, uyuşmazlıkların giderileceği doğru bir sitem hayata geçecektir" denildi.

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, AB müzakere süreci kapsamında atılan adımların doğru olduğunu, mevcut reform paketinin Türkiye'nin AB süreci ile ilgili kararlığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Yıldırım, "Yargı reform paketi hukuk mesleklerinin toplum nezdinde tekrardan güven sağlayacağı bir paket içeriyor. Hakim ve savcılara ihtisaslaşmanın gelmesi, savcıların ve hakimlerin ihtisaslaştıkları alanın dışında görev yapamayacak olması bir davadaki hukuki süreçlerin her kişi tarafından farklı yorumlaması durumunu da ortadan kaldıracaktır" dedi.

Yıldırım, 15 Temmuz süreci ile beraber avukatlara getirilen birçok sınırlamaların kaldırılmasının da hukuksal süreçlerin normalleştiğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Yıldırım, denetimli serbestlik hizmetlerindeki elektronik izleme kapasitesinin artırılması ve yükümlülüklerin takibinde biometrik imza gibi yeni yöntemlerin hukuksal açıdan doğru ve hukuku güçlendiren kararlar olduğunu sözlerine ekledi