Teravih namazına katılan çocuklar hediyelerle seviniyor

Bursa'da on bir ayın sultanı Ramazan'da Edebali Camii'nde teravih namazına katılan çocuklar mihraba davet edilerek, hediyeler veriliyor.

Bursa Edebali Camii'nde çocuk sesleri yankılanırken, teravih namazı kılan çocuklar namaz bitiminde her akşam cami görevlilerince mihraba davet edilerek ödüllendiriyor. Teravih namazında cemaatle buluşan Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın elinden hediyeler alan çocukların sevinçleri ise görülmeye değerdi. İlahilerle, salatü selamlar ve tekbirlerle Ramazan coşkusunun yaşandığı camide çocuklarla şakalaşan ve onlara teşekkür eden İl Müftüsü Karabayır, Ramazan ayının camilere, hanelere ve mahallelere bereketiyle geldiğini ifade ederek, camide bulunanların Ramazan'ını tebrik etti. Müftü Karabayır, camilerin çocuk ve gençlerle çok daha güzel olduğunu vurgulayarak, "Çocuk sesi ve neşesinin camilerimizden hiç eksilmemesini temenni ediyoruz” dedi.