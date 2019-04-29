Terleme probleminizi 1 günde ortadan kaldırın

Dr. Muharrem Erol, aşırı terleme probleminde ETS ile yüzde 95'e varan yüz güldürücü sonuçlar alındığını söyledi.

Terleme, vücudun ısı dengesini kurmayı sağlayan normal bir fonksiyondur. İnsan vücudunda gelişen bazı toksinlerin de vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Egzersiz, heyecan ve stres gibi durumlarda terleme miktarında artma görülebildiği gibi sıcak havalarda vücut ısı artışını düzenlemek için de terlemede artış görülür. İnsan vücudunun fizyolojik bir fonksiyonu olan terleme, bazı kişilerde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiperhidrozis adı verilen hastalıkta, herhangi bir aktivite olmaksızın, hava sıcaklığından bağımsız olarak vücudun özellikle el, koltukaltı, ayaklar gibi belli bölgelerinde aşırı miktarda terleme görülür. Aşırı terleme için medikal, cerrahi ve cerrahi dışı denilebilecek tedavilerin mevcut olduğunu belirten Dr. Muharrem Erol, “Özellikle sosyoekonomik olarak toplum içerisinde çalışan insanlar, elleri aşırı derecede terledikleri için kapı kolu açmakta, kağıt tutmakta veya bir klavyede çalışmakta zorluk çekmektedir. Hatta toplum içerisinde tokalaşmaktan, el sıkışmaktan bile çekinmektedirler. Aslında bu konunun yüzde 95'lere varan kesin bir cerrahi tedavisi vardır” dedi.

Aşırı terleme için medikal, cerrahi ve cerrahi dışı denilebilecek tedavilerin mevcut olduğunu belirten Muharrem Erol, “ETS yöntemiyle koltukaltından 1 santimetrelik estetik bir kesiyle yapılan ameliyat yaklaşık 30 dakika sürmektedir. İşlemden hemen sonra koltukaltı veya el terlemesi kesiliyor, hasta aynı gün taburcu ediliyor. Ameliyatı takip eden birkaç gün içinde de günlük yaşantıya geri dönmek mümkün olabiliyor. Her insan terler. Ancak bizim bahsettiğimiz aşırı terleme özellikle koltuk altı, el ve yüzde meydana gelir. ETS dediğimiz ameliyatla kapalı olarak sorunu ortadan kaldırabilmekteyiz. Ayrıca yüzde kızarma dediğimiz kızarma şikayetleri kısa sürede çözülmektedir. Ciddi bir komplikasyonu yoktur. Çok kesin bir çözümdür. Diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında kesin ve yüz güldürücü sonuç alınmaktadır. Terleme şikayetinden isteyen herkes 1 gün içerisinde kurtulabilir. Ameliyattan sonra tekrarlama riski yoktur” şeklinde konuştu.