Termal Turizm'e Ödül

Türkiye Marka Ödülleri' töreni‘‘Burcu Esmersoy ve Timur Acar'in özel sunumuyla Hilton Bomonti İstanbul Otel'de sahiplerini buldu. İş ve ekonomi dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu gecede ödül kazananlar açıklandı.

İş dünyasının prestij ödülü konumundaki bu törende Karaderili şirketler grubunun 180 milyon dolar ile hayata geçirdiği ustalık eseri, vizyon projesi Terma City gerek sektöre, gerekse ülke ekonomisine yaptığı önemli katkılarından dolayı Türkiye Marka ödüllerinde ‘' Termal turizme katkı'' ödülüne layık görüldü.

Karaderili Şirketler Gurubu Ceo'su Tevfik Talas; ödülünü töreninde yaptığı konuşmada ‘'Biz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. 2 bin 200 yatak kapasitesi Marmara Bölgesi'nin en büyük termal oteli Yalova Terma City'de; özel olarak dizayn edilen, Bin m2 başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 21 adet kral dairesinin bulunduğunu, önce 19 olarak planlanan sayının da gelen talepler nedeniyle 21'e çıkarıldığını belirtti. Talas, "Aynı anda 21 devlet başkanı ya da Körfez bölgesinden prens ve şeyhlerin kalabileceği bir tesis yaptık" dedi.

Yalova Terma City'nin sadece İstanbul'un değil dünyanın da çekim merkezi olacağını belirten Talas, Avrupa'da olmayan 5 bin metrekare sağlık, spa&kür merkezi, termal havuzu, 21 kral dairesi aynı anda 3 bin 500 kişinin katılabileceği konferans salonuyla hem termal hem de iş turizminin lideri olmayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul'a en yakın termal su bölgesi olma özelliğini taşıyan Yalova'nın turizm kapasitesini 3'e katlaması beklenen Yalova Terma City'nin katma değerini özetleyen Tevfik Talas , ‘'Yalova, yatırım yapılması konusunda çok geç kalınmış bir yer. Bölge gerek termal, gerekse yaz turizmi açısından yüksek potansiyele sahip. Turistler geldiklerinde sadece otelde kalmıyor. Yalova ve yakın illeri de gezmek istiyorlar. Bu durum da Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Turistlerin Yalova ve yakın şehirlerde yapacakları alışverişlerle bölge ekonomisine 20 milyon dolarlık gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Yalova Terma City, hedef kitle olarak Ortadoğu'yu belirlese de Amerika'dan Avrupa Birliğine ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyetine girişti. Küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladıklarını söyleten Talas, ‘'Bu çabalarımızla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye'nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız biz kazanırken ülkemizin de kazanması''diye konuştu.