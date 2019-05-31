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Terminalde bayram tatili hareketliliği

Bursa terminalinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik başladı.

9 günlük tatili fırsat bilenler doğduğu büyüdüğü memlekete değil, sahil memleketlerine doğru yola çıktı.


Bayramı tatilini evde oturarak geçirmek istemeyen yaşlısından gencine herkes, otobüs terminallerine akın etmeye başladı. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluğuyla dikkat çekerken, firmalar ise ek seferlerle talepleri karşılamaya çalışıyor.


Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla Bursalılar da en çok Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih ederken, terminalde bulunan yaklaşık 200'e yakın firmanın otobüsleri dolu olarak sefere çıkıyor.


Pamukkale Turizm Bursa Bölge Müdür Yardımcı Hamit Ocak, Bursa Terminali'nin yoğun dönemlerinden birini daha yaşadığını söyledi. Tatilcilerin ağırlıklı olarak güney sahillerine akın ettiğini belirten Ocak, “Yolcuların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bayram öncesi yoğun mesai harcıyoruz. Bu yoğunluktan biz memnunuz. 9 günlük tatille beraber sektörde ciddi yoğunluk oluştu. Beklediğimiz yolcu sayısına ulaştık. Şu anda düzenlediğimiz ek seferlere yolcularımıza hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

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