Termometreler 42 dereceyi gösterdi, Bursalılar gölgeye kaçtı

Bursa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları bunalttı. Valilik vatandaşları uyarırken, termometreler 42 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklıklardan korunmak için ağaç altlarına sığındı.

Ülke genelinde etkisini gün geçtikçe artıran sıcaklıklar Bursa'da da hissedilmeye devam ediyor. Artan hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken, vatandaşların yanı sıra hayvanlar da zor anlar yaşadı. Park ve bahçeler serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğrarken, Bursalılar ağaç gölgelerine sığındı. Güneşte termometreler 42 dereceyi gördü.

Bursa Valiliği sıcak hava sebebiyle 'Meteorolojik duyuru' başlığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelimizde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) Basra Alçak Basıncı sebebi ile sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin edilmektedir. Bölge genelimizde yağış beklenmemekte, havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Bölge genelimizde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ilâ 9 derece üzerine çıkacağı beklenmektedir. Sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanlar ile yaşlı ve çocukların dikkatli olması gerekmektedir. Geçerlilik periyodu: 02.07.2020 15.00 - 06.07.2020 18.00 arasıdır” denildi.