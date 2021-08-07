İhlas Haber Ajansı

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Ters şeritten giderek faciaya davetiye çıkardı

Bursa’da gece saatlerinde yolu boş bulan bir vatandaş, otomobiliyle ters şeritten kilometrelerce ilerledi.

Bursa'da gece saatlerinde yolu boş bulan bir vatandaş, otomobiliyle ters şeritten kilometrelerce ilerledi.


Olay, Nilüfer Altınşehir Mahallesi'ne bağlı Ahmet Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.30 sıralarında bir vatandaş, yolu boş bulunca otomobili ile ters şeritten kilometrelerce ilerledi. Sürücünün bu rahatlığı 'pes' dedirtti. Kameralara yansıyan anlar bir facia yaşanmadan son buldu.

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