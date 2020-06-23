Teşekkür belgesini Bakan Soylu'dan aldı

Aydın Keskin Kadıoğlu'na

teşekkür belgesi takdim etti.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen kapanış töreni duygu dolu anlara sahne oldu. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğitim, sağlık ve hayatın diğer branşlarında gelen göçmenleri burada uyumlarını sağlamaya çalışıyoruz. Uyum Dairemiz dünyada olmayan örnekleri ortaya koyuyor. Bize çok önemli veriler ulaştırıyor. Her kesimden kişileri tanımak için gayret sarf ediyorlar. Yaptıkları işi de seviyorlar. Bu film festivali fikri için de ayrıca kutluyoruz" diye konuştu.

Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ise, "Bir göçmenin yüzündeki anlam dolu ifadeleri, yaşanmışlıkları ve duyguları bize yansıtan; Uluslararası Göç Filmleri Festivalimiz ve gerçekleştirdiğimiz uyum faaliyetlerimizde bizlere sonsuz desteğini esirgemeyen Süleyman Soylu'ya sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyorum" dedi.