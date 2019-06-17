TESİAD'ın Türk ekonomisine güveni tam

Merkezi Bursa'da bulunan Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kararına yönelik açıklamalarda bulundu.

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek Ba3'ten B1'e indirme kararının ülkenin ekonomi dinamiklerinden uzak bir yargıyla gerçekleştiğini belirten TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar, “İş adamları olarak bizler, ekonomimize sonuna kadar güven duyuyoruz ve yine kuruluşa en güzel cevap da yerli ekonomiyle verilecektir” dedi.

Dizdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile oluşan havanın akabinde gerçekleşen ekonomiye olan güvenin artması gibi gelişmeler iş dünyasında olumlu karşılanırken, dışarıda not düşürme hareketlerinin ‘yerel ekonomiye' zarar veremeyeceğini söyledi.

Manidar Buluyoruz

Görünümü negatifte bırakan Moody's'in kararının anlaşılmasının zor olduğunun altını çizen Dizdar, yakın zamanda gerçekleştirilen yargı reformuyla ekonomiye farklı bir havanın pompalandığını da belirterek, “İhracatta yaşanan artış ile sağlanan düzelmenin reel olarak döviz ihtiyacını ortadan kaldırması, İVME paketi ile birlikte ihracata yönelik firmaların finansmana erişiminin kolaylaşması, enflasyonda sağlanan düşüş trendi, artan turizm gelirleri ve en önemlisi de kamu bankalarının yeniden sermayelendirilmesinin tamamlanması gibi ortaya çıkan uygulamaların görülmemesini de manidar bulmaktayız” dedi.

İnancımız tam

Moody's'in açıklamasında Türkiye'nin borçlarının rezervlerinden 2,6 kat fazla olduğuna vurgu yapıldığına dikkat çeken Dizdar, ‘Kredi derecelendirme kuruluşu, bu oranın daha yüksek olduğu ülkelerin, Türkiye'den daha yukarıda notlandırıldığını üzüntüyle görmekteyiz. Ancak Türkiye ekonomisi gerçekleşen ithalat-ihracat dengesindeki olumlu hareketlenmelerle, büyümesini sürdürüp, gereken cevabı yerli ekonomisiyle verecektir. Buna iş dünyası adına inancımız da tamdır” ifadelerini kullandı.