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Tesisler alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sosyal tesis alevlere teslim oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sosyal tesis alevlere teslim oldu. Küle dönen işyerlerinin yandığını gören çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.


Cerrah girişinde bulunan Dere Çınar Sosyal Tesislerinde yangın çıktı. Şömineden alev alan plastikler etrafa sıçradı. Çıkan yangın kısa sürede bütün tesisleri sardı. Çalışanlar alevlere hortumlarla müdahale ederek yangını söndürme çalışsa da mümkün olmadı. Alev topuna dönen işyerindeki yangını itfaiye ekipleri söndürürken, işyerinde bulunan malzemeler yanarak kül oldu. İçerideki eşyaları dışarıya çıkarmak isteyen çalışanlar küle dönen işyerleri için gözyaşı döktü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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