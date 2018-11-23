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Teslim oldu, cezaevine gönderildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 kişiyi yaraladıktan sonra teslim olan zanlı tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişiyi yaraladıktan sonra teslim olan zanlı tutuklandı.


Olay 19 Kasım tarihinde Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir S. ile Savaş M. ve Ahmet Cemal .U arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Kadir S. silahla Savaş M. ve Ahmet Cemal U'ya ateş etti. Silahlı saldırıda her iki şahıs da yaralandı. Yaralanan Ahmet Cemal U. ise Turgutalp Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gitti. Burada polisi arayan şahıs yaralı olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine asayiş ekipleri eve giderek şahsı alıp hastane götürdü.


Olayın ardından polise teslim olan Kadir S, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemedce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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