Tespihle aydınlatılan namus cinayetine müebbet talebi

Bursa'da olay yerinde kopan tespit taneleri ile aydınlatılan cinayetle ilgili duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı cinayetin namus için işlendiğini belirterek, 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Bursa'da 35 gün arandıktan sonra cesedi Cumalıkız Mahallesi'nde ormanda toprağa gömülü halde bulunan Ömer Erkmen'in yargılamasına devam edildi. Davanın son celsesinde duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, cinayetin maktul Erkmen'in sanık Selahattin E. ile Şahin E'nin yeğenleri olan C.E. ile yaşadığı gönül ve cinsel ilişki sebebi ile işlendiğinin tespit edildiğini belirterek, 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Olay 2017 yılı Mart ayında Cumalıkızık'ta meydana geldi. 35 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Ömer Erkmen'in ormanlık alanda toprağa gömülü vaziyette cesedi bulundu. Olay yerinde kopan tespih tanelerinden yola çıkan ekipler, tespihin Mesut Ahmet K'ye ait olduğunu tespit ederek olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 3' serbest kalırken Selahattin ve Şahin E. İle Mesut Ahmet K. tutuklandı. Tutuklu yargılanan Mesut Ahmet K, cinayeti Erkmen'in bir dönem gönül ve cinsel ilişki yaşadığı, hatta Erkmen'den hamile kalan, fakat bebeği aldıran C.E'nin amcaları Şahin ve Selahattin E'nin işlediğini itiraf etti. Selahattin E. ile Şahin E. ise ifadelerinde Ömer Erkmen ile bir husumetleri olmadığını, Erkmen'in kendilerine daha önce öldürülen kardeşlerinin katillerinin bulunması için yardım ettiğini, cinayeti işlemek için bir sebepleri olmadığını, Erkmen'in yeğenleri ile olan ilişkiyi bildiklerini, fakat buna karışmadıklarını söylediler. Şahin E, cinayeti Mesut Ahmet K'nin uyuşturucu yüzünden işlediğini ve Erkmen ile husumetli olduklarını ileri sürerek haklarındaki suçlamayı kabul etmedi.

Erkmen cinayetinin yargılanmasında neredeyse sona gelindi. Davanın son celsesinde duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, olay yeri incelemesi, otopsi ve adli tıp raporları, tanık ve sanık ifadeleri göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmede cinayetin namus yüzünden Selahattin E. ile Şahin E. tarafından işlendiği kanaatine ulaşıldığını belirtti. Duruşma savcısı, maktulle husumetli olduğu tespit edilen Mesut Ahmet K'nin de cinayeti işleyen üçüncü isim olduğunu ifade ederek, 3 sanık hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu. Sanıklar mütalaayı kabul etmezken, sanık avukatlarının süre talebi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.