Testerenin bıçağı boynunu kesen işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Çeltikçi mahallesinde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana gelen olayda testerin fırlayıp boynunu kestiği işçi ağır yaralandı.

Olay, kırsal Çeltikçi mahallesinde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana geldi. İşyerinde çalışan Nidal Eldenden(26), testere ile kereste kesimi yapmaya başladı. O sırada testerenin kesim yapan kısmı yerinden fırlayıp işçinin boynunu kesti. Kanlar içinde kalan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan işçi, ameliyata alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.