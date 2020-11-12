Tetiğe değil deklanşöre bas

Yaban hayat fotoğrafçılığının avcılık ile çok fazla benzer noktalarının olduğunu söyleyen Şenel, "Tetik yerine fotoğraf makinesinin deklanşörüne basılmasını teşvik etmek için bu çekimleri en başından beri sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Böylece yabani hayvanları öldürmek yerine görüntüleri ile onları ölümsüzleştirmek mümkün olur" diyor.

Twitter ve Instagram'dan senelfoto kullanıcı adıyla tüm çekim aşamasını paylaşan Şenel, çekimlerin ilk 15 gününde neredeyse hiç fotoğraf çekememiş. "Takipçilerim bu işin zorluğunu ve aynı zamanda keyifli olduğunu gün ve gün görmüş oldular. Bu sayede doğaya ve yaban hayatına daha bir hayranlık ve sevgi duydular" diyen Ali Şenel, günlerce izlerini ve seslerini takip edip saatlerce kamuflaj içinde gizlenerek kızıl geyiklerin eşsiz fotoğraflarını çekmeyi başardı. Şenel, "Sonbaharı ve doğayı iliklerime kadar hissettiğim bu çekimlerin sonunda hayranlık duyduğum ve sayıları kritik seviyede olan kızıl geyiklerin görüntülerini bu yıl da alabilmiş olmaktan mutluyum" dedi.

Ali Şenel 2004 yılından bu yana kuş fotoğrafçılığı ile başlayan fotoğrafçılık yolculuğuna Kaybolmadan Keşfet projesi ile 2017 yılından itibaren memelileri de dahil ederek Türkiye'nin tüm yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor. Aynı zamanda çekimlerin hikayelerini ‘Bu Fotoğraf Nasıl Çekildi?' isimli Youtube videoları ile doğa severler ile Ali Şenel Youtube kanalında paylaşıyor.