TETSİAD Başkanı Bayram:

Bayram, “Yakalanan ivmenin devamı için üretici ve ihracatçıları destekleyen yapısal reformlar şart” dedi.

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ocak ayı ihracat rakamlarını yorumladı. Türkiye ihracatının ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5'lik artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Bayram, tüm zamanların en iyi rakamları ile pandemi sürecinin zorlukları da hesaba katıldığında millî bir başarı hikâyesi yazıldığınıkaydetti.

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Türk iş dünyasının ve ihracatçıların dünyayı etkileyen pandemi süreciyle oluşan yenidünya düzeninin iş yaşamı ve ticaretin merkezine oturttuğu dijitalleşme sürecinin yanı sıra yeni pazarlara kaliteli ürünler sunma zorunluluğunu beraberinde getiren sürece hızlıca adapte olduğunu söyledi. Türk ev tekstili sektörü temsilcileri olarak ülke ihracatına katkılarını her geçen gün arttırmak için çalıştıklarını belirten Bayram, “Katma değerli bir sektörde hizmet veren iş insanları olarak, yeni pazarlarda yer bulabilmenin yollarını arıyoruz. Bu anlamda dünyadaki üretim ve tüketici trendleri, pazar ihtiyaçlarının doğru analizi, üretimde, satış, tedarik ve dağıtımda en doğru yöntemlerin belirlenip, kullanılması için dünyayı sürekli takip edip, kendimizi güncelliyoruz” dedi.

İhracat rakamlarında yakalanan başarının devamı için üreticilerin ve ihracatçıların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Hasan Hüseyin Bayram, pandeminin başından bu yana açıklanan destek paketlerinin üreticiyi ayakta tuttuğunu ifade etti. Ancak sürecin uzun sürmesi ve pandemi için oluşan belirsizlikle birlikte sorunların devam ettiğini vurgulayan Başkan Bayram, şunları söyledi:

“Üretimin ve ihracatın önünü açacak yapısal reformlarla krizi fırsata çevirerek yeni dünya düzeninde ülke olarak kendimize daha sağlam yer edinebiliriz. Bu yolda sektör temsilcileri olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”