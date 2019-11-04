TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Balıkesirspor: 0

Bursaspor, TFF 1.
Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor'u evinde ağırladı. Maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Burak Kapacak'ın ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top defansa çarparak kornere çıktı.
36. dakikada Burak Kapacak'ın pasında gelişine kale gönderen Emirhan Aydoğan'ın şutu az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
48. dakikada ceza sahasındaki karambolde topa vuran Recep Aydın'ın şutu direğin dibinden auta çıktı.
54. dakikada Emirhan Aydoğdu'nun kullandığı kornere iyi yükselen Mamadou Diarra'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.
66. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Burak Kapacak'ın şutunda top kaleci Andrija Vukovic'in kucağında kaldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Erkan Özdamar, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin Tetik
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Abdullahi Shehu, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Iasmin Latovlevici (Onur Atasaray dk. 73), Aykut Akgün, Burak Kapacak, Recep Aydın (Yengen Seleznov dk. 68), Emirhan Aydoğan (Ramazan Keskin dk. 84 ?), Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Jani Atasanov, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Musa Araz, Igor Wanderson Da Silva
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Doğa İşler, Tomislav Glumac, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan, Antorio Mrsic, Furkan Çil, Aly Malle (Mahatma Osumanu Otoo 58 dk.), Foxi Kethevoama (Batu han İşçiler dk. 85 ?), İbrahim Halil Çolak, Rahmi Anıl Başaran (Abdülkadir Kayalı dk. 68)
Yedekler: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Celal Emir Dede, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Anıl Taşdemir, Kağan Kayalı
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Sarı kartlar: Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Aly Malle, Antorio Mrsic (Balıkesirspor)