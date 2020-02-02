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TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehirspor: 1

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 20. haftasında sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Es-Es, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


17. dakikada Burak Kapacak'ın pasıyla sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunu Ekrem son anda kornere çeldi.


33. dakikada Burak'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Kubilay'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


46. dakikada Serdar'ın pasıyla ceza sahasına giren Kubilay'ın şutunu Ekrem çeldi.


61. dakikada rakibinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar'ın şutunu kaleci Ekrem kurtardı.


73. dakikada Alperen'in sol kanattan ortasında Mehmet'in kafa vuruşunu Çağlar son anda çeldi. Direkten dönen topu Metehan ağlara gönderdi. 0-1


80. dakikada topu eliyle kesen Onur Atasayar ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.


88. dakikada defanstan seken topu önünde bulan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Emirhan'ın şutu yandan auta çıktı.


90+2. dakikada Shehu'nun uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay'ın aşırtması direğin hemen üzerinden auta gitti.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Erkan Akbulut, Gökmen Baltacı


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Sedat Dursun, Anıl Karaer (Ali Akman dk. 83 ?), Onur Atasayar, Abdullahi Shehu, Burak Altıparmak (Emirhan Aydoğan dk. 46), Burak Kapacak, Abdou Razack Traore (Recep Aydın dk. 76), Serdar Özkan, Kubilay Kanatsızkuş


Yedekler: Emrullah Şalk, Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Kerem Can Akyüz, Mamadou Diarra, Aykut Akgün, Selçuk Şahin


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım (Bedirhan Altunbaş dk. 78), Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Kıvanç Karakaş (Tolga Yakut dk. 84 ?), Mehmet Özcan, Alperen Kocabaş, Furgan Polat, Mete Kaan Demir, İbrahim Halil Öner (Metehan Altunbaş dk. 59)


Yedekler: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Hasan Ulaş Uyğur, Tolga Yakut


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Gol: Metehan Altunbaş (dk. 73) (Eskişehirspor)


Kırmızı Kart: Onur Atasayar (dk. 80) (Bursaspor)


Sarı Kartlar: Tayfur Bingöl, Serdar Özkan, Recep Aydın (Bursaspor), Furkan Balaban, Kıvanç Karakaş, Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

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