TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eyüpspor: 2

Lig 3. haftasında Bursaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bülent Uzun, sol çaprazdan kaleye şut denedi. Top az farkla üstten auta gitti.

12. dakikada Taşkın İlker, havadan gelen topa düzgün bir kafa vuruşu yaptı. Ancak top az farkla auta gitti.

13. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde buldu. Vuruşunda defans topa müdahale edince mutlak gol pozisyonu kornerle sonuçlandı.

19. dakikada Onur Atasayar'ın hatasında top Bekir Yılmaz'ın önünde kaldı. Kaleciyi kaleden uzak gören Bekir Yılmaz, ayağının dışıyla kaleyi yokladı. Top az farkla auta gitti.

26. dakikada ceza sahası içinde etkili olan Bursaspor, Batuhan Kör'le golü buldu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

44. dakikada Emirhan Aydoğan'ın kornerden yaptığı ortaya iyi yükselen Luka Capan'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

48. dakikada Batuhan Kör'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Namiq Alasgarov, plase yaptığı vuruşta topu ağlara gönderemedi.

57. dakikada Caner Hüseyin Bağ, ceza sahası içine yapılan ortada havalanan topa yarım vole vurdu. Top kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

65. dakikada Umut Bulut'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Timur Temeltaş, tek vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1

80. dakikada Muhammed Akarslan, sağ taraftan yapılan ortaya gelişine bir vuruş çıkarttı. Kaleci Erhan Erentürk, topu son anda parmakların ucuyla kornere çeldi.

86. dakikada oyuna sonradan giren Pa Dibba, ceza sahasında içinden çok sert bir vuruş çıkarttı ve top ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Bersan Çınar

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Ufuk Budak, Luka Capan, Emirhan Aydoğan, Reagy Ofosu (Ozan Sol dk. 34), Aykut Akgün (Taha Altıkardeş dk. 88 ?), Burak Altıparmak (Tuğbey Akgün dk. 68), Massimo Bruno, Namiq Alasgarov (Hasan Ayaroğlu dk. 68), Batuhan Kör (Eren Güler dk. 88 ?)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver, Kerem Şen, İsmail Yüksek

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Yalçın Kılınç, Teddy Mezague, Bülent Uzun, Uğur Akdemir, Timur Temeltaş (Mikail Okyar dk. 88 ?), Taşkın İlter (Muhammed Akarslan dk. 72), Bekir Yılmaz, Caner Hüseyin Bağ (Pa Dibba dk. 60), Cenk Ahmet Alkılıç, Umut Bulut (Bogdan Stancu dk. 72)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Musah Mohammed, Enes Ersoy Öztürk, Enes Keskin, Mete Demir, Erenca Yardımcı

Teknik Direktör: Zafer Turan

Goller: Timur Temeltaş (dk. 65), Pa Dibba (dk. 86) (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan (Bursaspor)