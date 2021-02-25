TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Menemenspor: 1

Lig'in 23. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Özer Hurmacı'nın ceza sahası içinde verdiği pasa tekte vuran Batuhan Kör'ün topu az farkla auta gitti.

16. dakikada Furkan Bayır'ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

42. dakikada İsmail Çokçalış'ın sağ taraftan yaptığı ortaya Burak Kapacak, vole ile karışık bir şut çıkarttı. Top az farkla auta gitti.

51. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Omar Mohamed'in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

89. dakikada ceza sahası içinde Zenke'nin pasında Yusuf Talum, kale önünde vurduğu şutu Ataberk Dadakdeniz zorlukla topu kornere çeldi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Altan, Nurettin Dinçer Demir

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Furkan Emre Ünver, Özer Hurmacı (Abdullah Tazgel dk. 61) Çağatay Yılmaz (Tuğbey Akgün dk. 46), Burak Kapacak, Aykut Akgün (Taha Altıkardeş dk. 81 ?), Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Berat Altındiş dk. 72)

Yedekler:Canberk Yurdakul, Ramazan Keskin, Hasan Basri Ünal, Ömer Görgüc, Eren Güler, Hamza Arıkan

Teknik Direktör: Mustafa Er

Menemenspor: Emre Selen, Furkan Bayır, Emir Han Topçu, David Domgjoni, Mamadou Traore (Mahamadou Ba dk. 56), Omar Mohamedx (Yusuf Talum dk. 87 ?), Tayfun Aydoğan (Ömer Şahbaş dk. 88 ?), Rıdvan Koçak, Adamu Alhassan, Okan Yılmaz (Simon Zenke dk. 56), Mehmet Aytemiz (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 65)

Yedekler: Batuhan Şen, Bekir Can Sönmez, Cem Çelik, Berkan Samancı, Alaattin Hamza Ok

Teknik Direktör: Ümit Karan

Gol: Omar Mohamed (dk. 51) (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün, Emirhan Aydoğan (Bursaspor)