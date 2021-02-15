TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Tuzlaspor: 0

Lig 21. haftasında Bursaspor sahasında Tuzlaspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Samet Asatekin'in sağ taraftan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aldin Cajic'in sert şutu az farkla auta gitti.

12. dakikada Bursaspor defasının yaptığı hatada topu alan Thuram'ın şutu üstten auta çıktı.

13. dakikada Taha Altıkardeş'in büyük hatasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aldin Cajic'in şutu direkten döndü.

14. dakikada Burak Kapacak'ın soldan yaptığı ortada Batuhan Kör'ün kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde Metej Pucko'nun şutunda kaleci Ataberk Dadakdeniz gole izin vermedi.

23. dakikada Cüneyt Köz'ün pasında Burak Kapacak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Burak'ın vuruşunda top her iki direğe de çarparak oyun alanında kaldı.

51. dakikada Tuzlaspor defansının yaptığı hatada topla buluşan Ozan İsmail Koç, ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Haydar Yılmaz iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada Gökcan Kaya, peş peşe çalımlarla ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Ataberk Dadakdeniz, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+4. dakikada kaleci Haydar ile karşı karşıya Batuhan Kör'ün şutu Haydar'da kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Uygar Bebek

Bursaspor: Ataberk Dadakdenizx, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Burak Kapacak, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç, Aykut Akgün, Taha Altıkardeş (Ramazan Keskin dk. 42), Burak Altıparmak (Şamilcan Bahçeli dk. 67), Batuhan Kör, Çağatay Yılmaz (Kerem Şen dk. 59)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Abdullah Tezgel, Eren Tunalı, Hasan Basri Ünal, Ömer Turan Görgüc, Hamza Arıkan

Teknik Direktör: Mustafa Er

Altınordu: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Aldin Cajic, Metej Pucko (Ömer Şişmanoğlu dk.73), Rajko Rotman, Muhammed Gönülaçar (Arif Morkaya dk. 86 ?), Samet Asatekin (Erdem Özgenç dk. 57), Alan (Erkan Zengin dk.57), Thuram

Yedekler: Philipp Anneler, Anıl Karaer, Ahmet Yazar

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Sarı Kartlar: Muhammed Gönül Açar, Samet Asatekin (Tuzlaspor), Furkan Emre Ünver, İsmail Çokçalış, Kerem Şen, Aykut Akgün (Bursaspor)