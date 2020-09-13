TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Adana Demirspor: 3

TFF 1.
Lig ilk haftasında Bursaspor sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde topa iyi yükselen Ali Akman, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
23. dakikada kullanılan serbest vuruşta topu kaleye gönderen Emirhan Aydoğan'ın şutunu kaleci Emilijus Zubas son anda kornere çeldi.
30. dakikada ceza sahasında topla buluşan Özer Hurmacı'nın yerden şutunu kaleci son anda direğin dibinden kornere çeldi.
48. dakikada Pa Dibba'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Mehmet Akyüz'ün vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-1
62. dakikada Recep Aydın'ın ceza sahası dışından vuruşunda top, kaleciyi geçtikten sonra direkten geri geldi. Kaleci ikinci hamlede topa sahip oldu.
68. dakikada Jakub Kosecki'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz, topu ağlarla buluşturdu. 1-2
79. dakikada ceza sahasına girmeden vuran Hasan Kılıç'ın şutunda top, defansa çarparak ağlarla buluştu. 1-3
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin (Recep Aydın dk. 58), Burak Altıparmak, Burak Kapacak (Serdar Özkan dk. 83 ?), Özer Hurmacı, Ozan İsmail Koç (İsmail Can Çavuşluk dk. 74), Ali Akman
Yedekler: Deniz Aydın, Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Batuhan Kör, Çağatay Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Er
Adana Demirzpor: Emilijus Zubas, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Joher Rassoul, Anıl Karaer (Sinan Kurt dk. 45), Hamidou Traore, Hasan Kılıç, Mehmet Uslu (Okan Alkan dk. 72), Pa Dibba, Sedat Şahintürk (Jakub Kosecki dk. 65), Mehmet Akyüz (Kerim Avcı dk. 85 ?)
Yedekler: Vedat Karakuş, Süleyman Koç, Davide Lanzafame
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Ali Akman (dk. 8) (Bursaspor), Mehmet Akyüz (dk. 48 ve 68), Hasan Kılıç (dk. 79) (Adana Demirspor)
Sarı Kart: Ramazan Keskin (Bursaspor)