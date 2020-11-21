TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Adanaspor: 0

Lig'in 10. haftasında Bursaspor, sahasında Adanaspor'u ağırladı. Maç, Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Ali Akman'ın güzel pasında Burak Altıparmak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Adanaspor kalecisi iyi bir refleksle topu çeldi.

11. dakikada Burak Altıparmak'ın pasına Emirhan Aydoğan, ceza sahası dışından sert vurdu. Top kalenin üstünden auta gitti.

13. dakikada Ali Akman topuk pası ile Batuhan Kör'ü gördü. Batuhan Kör, net pozisyonda kaleciyi geçemedi.

23. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada İsmail Raiyan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Akman, şık hareketlerle kaleye yaklaşır yaklaşmaz çıkardığı top önce kaleciye daha sonra da direğe çarparak kornere çıktı.

55. dakikada Burak Kapacak'ın yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta kaleci iki hamlede topun sahibi oldu.

85. dakikada Batuhan Kör'ün yerden sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.

86. dakikada Ali Akman'ın düşürülmesiyle Bursaspor penaltı kazandı.

88. dakikada Recep Aydın, penaltıdan attığı golle Bursaspor'u öne geçirdi. 1-0

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat, Bilal Gölen, Hakan Karabalcık

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan (Ozan İsmail Koç dk. 46), Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Burak Kapacak (Recep Aydın dk. 83), Burak Altıparmak, Kerem Şen (Berat Altındiş dk. 73), Batuhan Kör, Ali Akmanx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin, İsmail Can Çavuşluk, Tuğbey Akgün, Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Er

Adanaspor: Burak Çapkınoğlux, Isaac Donkor, Furkan Şeker (İsmail Erdoğan dk. 46), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Adolphe Belem (Roni dk. 90 ?), Tevfik Altındağ, Atalay Babacan (Berkan Fırat dk. 46), Celil Yüksel, İsmail Raiyan (Eren Keleş dk. 61), Ognjen Ozegovic (Ergin Keleş dk. 75)

Yedekler: Yaşar Memişoğullarından, Evren Korkmaz, Ahmet Bahçıvan, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Semih Özü

Gol: Recep Aydın (dk. 88 pen.) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Celil Yüksel, Ognjen Ozegovic, Hakan Çinemre (Adanaspor), Onur Atasayar (Bursaspor)