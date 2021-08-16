TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Adanaspor: 1

TFF 1.
Lig ilk haftasında Bursaspor, sahasında Adanaspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Kadir Keleş'in ortasına iyi yükselen Samed Ali Kaya topu ağlara gönderdi. 0-1
14. dakikada Onur Atasayar'ın ortasında Burak Altıparmak düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelere yolladı. 1-1
32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Celil Yüksel, plase bir vuruş çıkarttı. Top kalenin üstünden auta gitti.
38. dakikada Onur Atasayar, sol kanatta ceza sahası içine sarktı. Tecrübeli futbolcunun vuruşu etkisiz olunca kaleci topu kontrol etmekte zorlanmadı.
75. dakikada İsmail Erdoğan, ceza sahası içine üst üste çalımlarla sarktı. Ancak Bursaspor defansı son anda şutu engelledi.
77. dakikada Cüneyt Köz'ün pasında kaleyi karşısında bulan İsmail Yüksel, sert bir vuruş çıkarttı. Ancak yandan top auta çıktı.
85. dakikada Onur Atasayar'ın uzun taç atışına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Tim Matavz'ın kafa vuruşu direğin yanından dışarı gitti.
87. dakikada Emirhan Aydoğan'ın köşe vuruşunda Aykut Akgün'ün kafa vuruşu az farkla auta gitti.
Stat: Bitci Timsah
Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut
Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayarx, Cüneyt Közx (Ozan İsmail Koç dk. 81 ?), Taha Altıkardeş (Çağatay Yılmaz dk. 46), Furkan Emre Ünver, Emirhan Aydoğan, Reagy Ofosu (Tim Matavz dk. 71), Aykut Akgün, Burak Altıparmakx, Batuhan Körx (Luka Capan dk. 81 ?), Eren Güler (İsmail Yüksek dk. 46)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Ufuk Budak, Kerem Şen, Vefa Temel, Tuğbey Akgün
Teknik Direktör: Mustafa Er
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Isaac Donkor, Evren Korkmazx, Rüştü Hanlı, Kadir Keleş, İsmail Erdoğan, Celil Yükselx, Serdar Özkan (Samuel Tetteh dk. 63), Uğurcan Yazğılı, Ognjen Ozegovic, Samed Ali Kayax
Yedekler: Enes Soylu, Harun Kaya, Yohan Roche, Berkan Fırat, Papa Mustapha Daniel, Fıratcan Üzüm, Innocent Kingsley
Teknik Direktör: Fırat Gül
Goller: Samed Ali Kaya (dk. 7) (Adanaspor), Burak Altıparmak (dk. 14) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Uğurcan Yazğılı, Burak Çapkınoğlu, Fıratcan Üzüm (Adanaspor), Furkan Emre Ünver (Bursaspor)