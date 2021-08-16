İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Adanaspor: 1

TFF 1.

Lig ilk haftasında Bursaspor, sahasında Adanaspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Kadir Keleş'in ortasına iyi yükselen Samed Ali Kaya topu ağlara gönderdi. 0-1


14. dakikada Onur Atasayar'ın ortasında Burak Altıparmak düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelere yolladı. 1-1


32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Celil Yüksel, plase bir vuruş çıkarttı. Top kalenin üstünden auta gitti.


38. dakikada Onur Atasayar, sol kanatta ceza sahası içine sarktı. Tecrübeli futbolcunun vuruşu etkisiz olunca kaleci topu kontrol etmekte zorlanmadı.


75. dakikada İsmail Erdoğan, ceza sahası içine üst üste çalımlarla sarktı. Ancak Bursaspor defansı son anda şutu engelledi.


77. dakikada Cüneyt Köz'ün pasında kaleyi karşısında bulan İsmail Yüksel, sert bir vuruş çıkarttı. Ancak yandan top auta çıktı.


85. dakikada Onur Atasayar'ın uzun taç atışına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Tim Matavz'ın kafa vuruşu direğin yanından dışarı gitti.


87. dakikada Emirhan Aydoğan'ın köşe vuruşunda Aykut Akgün'ün kafa vuruşu az farkla auta gitti.



Stat: Bitci Timsah


Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut


Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayarx, Cüneyt Közx (Ozan İsmail Koç dk. 81 ?), Taha Altıkardeş (Çağatay Yılmaz dk. 46), Furkan Emre Ünver, Emirhan Aydoğan, Reagy Ofosu (Tim Matavz dk. 71), Aykut Akgün, Burak Altıparmakx, Batuhan Körx (Luka Capan dk. 81 ?), Eren Güler (İsmail Yüksek dk. 46)


Yedekler: Canberk Yurdakul, Ufuk Budak, Kerem Şen, Vefa Temel, Tuğbey Akgün


Teknik Direktör: Mustafa Er


Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Isaac Donkor, Evren Korkmazx, Rüştü Hanlı, Kadir Keleş, İsmail Erdoğan, Celil Yükselx, Serdar Özkan (Samuel Tetteh dk. 63), Uğurcan Yazğılı, Ognjen Ozegovic, Samed Ali Kayax


Yedekler: Enes Soylu, Harun Kaya, Yohan Roche, Berkan Fırat, Papa Mustapha Daniel, Fıratcan Üzüm, Innocent Kingsley


Teknik Direktör: Fırat Gül


Goller: Samed Ali Kaya (dk. 7) (Adanaspor), Burak Altıparmak (dk. 14) (Bursaspor)


Sarı Kartlar: Uğurcan Yazğılı, Burak Çapkınoğlu, Fıratcan Üzüm (Adanaspor), Furkan Emre Ünver (Bursaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.