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TFF 1. Lig : Bursaspor: 1 - Altınordu: 0

TFF 1.

Lig'in 32. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşan Bursaspor, müsabakadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.



Maçtan dakikalar


12. dakikada Okan Derici'nin yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta, kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu güçlükle kornere gönderdi.


34. dakikada Altınordu'da Furkan Çil'in sert vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba sağına gelen meşin yuvarlağı kornere tokatladı.


45+1. dakikada ceza sahası içerisine doğru gönderilen topta Özer Hurmacı, bekletmeden topu Kubilay'a aktardı. Kubilay'ın altıpas noktası yakınlarından dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta yöneldi.


50. dakikada orta alandaki mücadelede rakibi Batuhan Kırdaroğlu ile sert mücadeleye giren Tayfur Bingöl, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Pozisyonun ardından ayak bileğinin kırıldığı öğrenilen Batuhan, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


69. dakikada Abdullahi Shehu, sağ kanattan ceza sahasına doğru yerden ortaladı. Recep Aydın kontrolünün ardından sakladığı topu müsait durumdaki Abdou Razack Traore'ye aktardı. Traore ceza yayının hemen gerisinden yaptığı düzgün bir vuruşla, meşin yuvarlağı kaleci Erhan Erentürk'ün sağından ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Koray Gençerler, Ali Can Alp, Gökhan Barcın


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Abdullahi Shehu, Burak Altıparmak, (Aykut Akgün dk. 78 ?), Abdou Razack Traore (Sedat Dursun dk. 78), Özer Hurmacı (Recep Aydın dk. 58), Burak Kapacak (Emirhan Aydoğan dk. 90 ?), Kubilay Kanatsızkuş (Yevgen Seleznov dk. 46)


Yedekler: Emrullah Şalk, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Selçuk Şahin, Ali Akman


Teknik Direktör: İrfan Buz


Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Çil, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Ali Yaşar dk. 76), Oğulcan Ülgün, Okan Derici (Burak İnce dk. 76), Hüsamettin Yener) (Hüseyin Atakan Üner dk. 60), Muhammed Mert, Batuhan Kırdaroğlu, (Metehan Mimaroğlu dk. 51), Yasin Ozan (Kemal Rüzgar dk. 76)


Yedekler: Mertcan Dağlı, Yusuf Arslan, Taha Takır, Berkay Samancı, Muzaffer Kocaer


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Gol: Abdou Razack Traore (dk. 69) (Bursaspor)


Kırmızı Kart: Tayfur Bingöl (dk. 50) (Bursaspor)


Sarı Kartlar: Anıl Karaer, Abdullahi Shehu, Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Ufuk Budak, Okan Derici (Altınordu)

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